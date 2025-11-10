MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2025 bersama Hartadinata Abadi

BALI - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan edukasi dan literasi pasar modal kepada masyarakat, MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-9, MNC Sekuritas Cabang Bali menyelenggarakan acara Investor Gathering 2025 pada Jumat (7/11/2025) bertema “Golden Journey with PT Hartadinata Abadi Tbk”. Acara ini menghadirkan Kepala Wilayah Bali Kantor Perwakilan BEI Bali I Gusti Agus Andiyasa, Investor Relations Director PT Hartadinata Abadi Tbk Thendra Crisnanda, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen, serta Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana.

Branch Manager MNC Sekuritas Denpasar A. A. Ayu Mirah Darmiyathi mengatakan bahwa perayaan 9 tahun MNC Sekuritas Cabang Bali merupakan sebuah tonggak berharga untuk terus berkontribusi pada penguatan literasi dan inklusi pasar modal di Pulau Dewata.

“Melalui kegiatan Investor Gathering ini, kami ingin mengajak seluruh investor dan masyarakat untuk menapaki perjalanan investasi yang cerdas, berintegritas, dan berkelanjutan. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah, mitra, serta seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan emas MNC Sekuritas Cabang Bali hingga mencapai usia yang ke-9 ini,” kata Mirah.

Investor Relations Director PT Hartadinata Abadi Tbk Thendra Crisnanda mengatakan bahwa pihaknya merasa terhormat dapat menjadi bagian dari golden journey bersama MNC Sekuritas Cabang Bali.