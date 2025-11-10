Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2025 bersama Hartadinata Abadi

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |16:14 WIB
MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2025 bersama Hartadinata Abadi
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

BALI - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan edukasi dan literasi pasar modal kepada masyarakat, MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-9, MNC Sekuritas Cabang Bali menyelenggarakan acara Investor Gathering 2025 pada Jumat (7/11/2025) bertema “Golden Journey with PT Hartadinata Abadi Tbk”. Acara ini menghadirkan Kepala Wilayah Bali Kantor Perwakilan BEI Bali I Gusti Agus Andiyasa, Investor Relations Director PT Hartadinata Abadi Tbk Thendra Crisnanda, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen, serta Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. 

Branch Manager MNC Sekuritas Denpasar A. A. Ayu Mirah Darmiyathi mengatakan bahwa perayaan 9 tahun MNC Sekuritas Cabang Bali merupakan sebuah tonggak berharga untuk terus berkontribusi pada penguatan literasi dan inklusi pasar modal di Pulau Dewata. 

“Melalui kegiatan Investor Gathering ini, kami ingin mengajak seluruh investor dan masyarakat untuk menapaki perjalanan investasi yang cerdas, berintegritas, dan berkelanjutan. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah, mitra, serta seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan emas MNC Sekuritas Cabang Bali hingga mencapai usia yang ke-9 ini,” kata Mirah.

Investor Relations Director PT Hartadinata Abadi Tbk Thendra Crisnanda mengatakan bahwa pihaknya merasa terhormat dapat menjadi bagian dari golden journey bersama MNC Sekuritas Cabang Bali. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180219/mnc_sekuritas-PNu6_large.jpg
MNC Sekuritas dan BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Widya Dharma Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179874/mnc_sekuritas-PxwC_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179845/mnc_sekuritas-tNDo_large.jpg
Gandeng BEI dan KISI AM, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179503/mnc_sekuritas_talkshow-5gf9_large.jpg
Sucorinvest AM dan MNC Sekuritas Meriahkan FinExpo 2025 dengan Talkshow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179044/mnc_sekuritas-zUkP_large.jpg
MNC Sekuritas dan Berdikari Manajemen Investasi Gelar Edukasi Having Fund 2025 Secara Online di STIE Bina Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174276/mnc_sekuritas-OwYv_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng MNC Asset Management Gelar Having Fund 2025 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement