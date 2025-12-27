Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun

JAKARTA - Daftar 5 keluarga terkaya di Asia 2025. Keluarga terkaya di Asia ini memiliki gurita bisnis yang menguasai hampir semua lini bisnis di negara masing-masing, sehingga mampu menghasilkan harta kekayaan yang fantastis.

Dari daftar 5 keluarga terkaya di Asia 2025 versi Bloomberg, terdapat keluarga Hartono yang berasal dari Indonesia. Keluarga Hartono memiliki sumber kekayaan dari bisnis tembakau, perbankan, properti, alat elektronik hingga e-commerce.

Tidak heran, keluarga Hartono masuk daftar 5 keluarga terkaya di Asia 2025 dan menjadi orang terkaya di Indonesia 2025.

Lalu siapa saja 5 keluarga terkaya di Asia 2025? Berikut ini daftar 5 keluarga terkaya di Asia 2025 seperti dilansir Bloomberg, Jakarta, Sabtu (27/12/2025):

1. Keluarga Ambani

Perusahaan: Reliance Industries

Total kekayaan: USD90,5 miliar

Asal: India

Generasi: 3

Sektor bisnis: Energi, petrokimia, ritel, digital, layanan keuangan hingga energi terbarukan

Keluarga Ambani menjadi keluarga terkaya di Asia dengan total kekayaan USD90,5 miliar atau setara Rp1.517,4 triliun (kurs Rp16.767 per USD) yang berasal dari kerajaan bisnis Reliance Industries.

Dhirubhai Ambani yang merupakan ayah dari Mukesh dan Anil membangun cikal bakal Reliance Industries pada akhir tahun 1950-an yang bergerak di sektor industri tekstil dan perdagangan komoditas.

Setelah Dhirubhai meninggal pada tahun 2002 tanpa meninggalkan wasiat, bisnis keluarga sempat dihadapkan pada konflik internal keluarga. Namun, istri Dhirubhai Ambani mengambil peran penting dalam menengahi dan membagi bisnis antara dua putranya, yaitu Mukesh dan Anil Ambani.

Kini, Mukesh Ambani memimpin perusahaan keluarga yang tidak hanya menguasai kilang minyak terbesar di dunia, tetapi juga menjadi pemain utama dalam transformasi digital India lewat Reliance Jio, serta agresif masuk ke sektor energi hijau dan ritel modern.

Mukesh Ambani menempatkan ketiga anaknya di posisi strategis perusahaan sebagai regenerasi bisnis. Sebagai salah satu orang terkaya di India, Mukesh tinggal di Antilia, rumah 27 lantai di Mumbai yang sering disebut sebagai rumah pribadi termahal di dunia.

Namun, lebih dari sekedar rumah mewah, banyak orang yang beranggapan, bahwa rumah tersebut menjadi gambaran kekuatan dan skala bisnis keluarga Ambani.

2. Keluarga Chearavanont

Perusahaan: Charoen Pokphand Group (CP Group)

Total kekayaan: USD42,6 miliar

Asal: Thailand

Generasi: 4

Sektor bisnis: Agribisnis, ritel, telekomunikasi, logistik hingga teknologi

Keluarga Chearavanont menduduki peringkat 2 sebagai keluarga terkaya di Asia 2025 dengan harta kekayaan USD42,6 miliar atau setara Rp714,2 triliun.

Perjalanan bisnis keluarga mereka bermula pada tahun 1921 ketika Chia Ek Chor, yang berasal dari provinsi Shantou di China pindah ke Thailand bersama saudaranya untuk menghindari bencana alam dan kemiskinan.

Mereka memulai dari nol dengan menjual benih sayuran. Namun, dari usaha kecil menjadi cikal bakal Charoen Pokphand Group,

Perusahaan ini kemudian berubah menjadi salah perusahaan multinasional yang kini mendominasi sektor pangan, memiliki jaringan ritel terbesar di Asia Tenggara, serta operator seluler di Thailand, yaitu True Corporation.

Kemudian sang anak, Dhanin Chearavanont memimpin Charoen Pokphand Group, perusahaan besar di sektor pangan, ritel dan telekomunikasi.