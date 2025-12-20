Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |10:25 WIB
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
Hartono Bersaudara (Foto: Okezone)
JAKARTA -  Hartono Bersaudara telah resmi menjadi orang terkaya nomor 1 Indonesia 2025. Forbes telah merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2025 dengan lonjakan kekayaan yang fantastis.

Berikut fakta-fakta Hartono bersaudara jadi orang terkaya Indonesia yang dirangkum Okezone, Sabtu (20/12/2025). 

1. Harta Kekayaan

Tercatat, harta kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia 2025 naik menjadi USD306 miliar atau setara Rp5.107,75 triliun (kurs Rp16.692 per USD) dibandingkan USD263 miliar pada tahun 2024.

Lonjakan harta kekayaan 50 orang terkaya Indonesia 2025 versi Forbes ini ditopang meroketnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah gejolak ekonomi global.

2. Jadi Orang Terkaya Indonesia

Dari daftar tersebut, R Budi Hartono dan Michael Hartono alias Hartono Bersaudara menjadi orang terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes. 

Harta kekayaan Hartono Bersaudara mencapai USD43,8 miliar atau setara Rp731,10 triliun (kurs Rp16.692 per USD).

 

Telusuri berita finance lainnya
