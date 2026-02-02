3 Fakta Harga Emas Antam Jatuh Rp260 Ribu, Segram Jadi Rp2,86 Juta

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun tajam pada perdagangan, Sabtu (31/1/2026). Emas Antam turun hingga Rp260.000 menjadi Rp2.860.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp285.000 menjadi Rp2.654.000 per gram.

Berikut fakta-fakta harga emas Antam turun hingga Rp260.000 yang dirangkum Okezone, Senin (2/2/2026).

1. Beberapa Macam Emas

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.