Segini Harta Kekayaan Haji Bustaman, Besan Haji Isam Pemilik Restoran Padang Sederhana

JAKARTA - Segini harta kekayaan Haji Bustaman, besan Haji Isam pemilik Restoran Padang Sederhana. Haji Bustaman memulai usaha Restoran Padang Sederhana sejak 1972.

Pada 1972, Haji Bustaman menyewa lapak pertamanya di Pasar Bendungan Hilir (Benhil) dengan harga Rp3.000 per bulan. Namun, karena menyewa dua lapak, dirinya mendapat diskon menjadi Rp5.000 per bulan. Demikian informasi dikutip dari akun Instagram @sederhana.rajafa, Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Lapak di Pasar Benhil ini pun menjadi cikal bakal Restoran Padang Sederhana yang kini sudah tersebar di hampir wilayah Indonesia. Dalam mengelola restoran, Bustaman yang lahir pada April 1942 ini selalu menyesuaikannya dengan lidah orang kebanyakan, sehingga ia mengurangi rasa pedas dalam masakannya.

Dia juga memiliki hidangan khusus, yakni Ayam Pop yang telah dikenal luas. Pada tahun 1997, Bustaman mematenkan merek dagang "Sederhana" ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, dan mewaralabakan merek tersebut. Sejak itu usahanya terus berkembang.

Untuk melindungi merek Sederhana, pada tahun 2000 Haji Bustaman membentuk perusahaan berbadan hukum yang diberi nama PT Sederhana Abadanmitra. Saat ini lebih dari 200 restoran miliknya tersebar di berbagai kota di Indonesia dan Malaysia. Kini Restoran Sederhana telah membuka outletnya di setiap provinsi, kecuali Provinsi Papua. Demikian dilansir laman resmi restoran sederhana.