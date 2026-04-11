Ternyata Segini Harta Kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang Kena OTT KPK

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026) malam di wilayah Jawa Timur. Dalam OTT KPK kali ini, diamankan 16 orang termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

"Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Saat tiba di KPK hari ini Sabtu (11/4/2026), Gatut Sunu bungkam seribu bahasa. Dirinya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul sekitar 06.50 WIB menggunakan mobil berwarna hitam milik KPK. Saat turun, ia terlihat dikawal polisi dan penyidik menuju ke dalam gedung.

Dia tampak mengenakan jaket dan topi hitam. Gatut tidak memberikan komentar terkait proses hukum yang tengah diusut KPK.

Meski terdapat 16 pihak yang disebut telah diamankan, belum terlihat pihak lain yang tiba di gedung KPK.

Gatut langsung menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK selanjutnya akan menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

"Pagi ini, Tim membawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pkl. 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif," ujar Juru bicara KPK Budi Prasetyo.

