Segini Harta Kekayaan Gubernur Terkaya Indonesia 2026 Sherly Tjoanda di LHKPN

JAKARTA - Segini harta kekayaan gubernur terkaya Indonesia 2026 Sherly Tjoanda di LHKPN. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi gubernur terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan hampir Rp1 triliun.

Harta kekayaan Sherly mengungguli gubernur lainnya seperti Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeukka dengan total kekayaan Rp623 miliar. Sementara, harta kekayaan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyidin mencapai Rp414 miliar.

Harta Kekayaan Sherly

Harta kekayaan istri mendiang Benny Laos ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp972.112.709.057 atau Rp972,1 miliar. Harta kekayaan Sherly Tjoanda didominasi tanah dan bangunan senilai Rp201 miliar. Sherly Tjoanda melaporkan LHKPN ke KPK pada 20 Februari 2025.

Berikut ini rincian harta kekayaan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menjadi gubernur terkaya di Indonesia berdasarkan LHKPN, Jakarta, Rabu (8/4/2026).