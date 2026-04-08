Kepala BGN Sebut Harga Motor Listrik untuk SPPG Rp42 Juta, di Bawah Harga Pasar

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut jika pengadaan motor listrik untuk disalurkan kepada SPPG seharga Rp58 juta per unit. Dia menegaskan bahwa pihaknya membeli dengan harga di bawah pasaran.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia juga meluruskan kembali bahwa pengadaan motor listrik ini sudah masuk dalam perencanaan di anggaran tahun 2025. Di mana, saat itu target realisasi pengadaan motor listrik ini sebanyak 24.400 unit.

"Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ujarnya.