Kepala BGN soal Anggaran Video Conference Rp5,7 Miliar untuk Program MBG

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |14:01 WIB
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan terkait pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama," kata Dadan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Dadan menambahkan, karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN, dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214307/kepala_bgn-Y09t_large.png
19.000 Sapi untuk MBG, Kepala BGN: Hanya Pengandaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212245/dadan-LOU3_large.jpg
Heboh Pengadaan Kaos Kaki Rp6,9 Miliar, Kepala BGN: Itu Perlengkapan Pendidikan SPPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212240/kepala_bgn-Zka3_large.png
Kepala BGN Bantah Pengadaan Laptop 32 Ribu Unit dan Alat Makan MBG Rp4 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211400/kepala_bgn-hsCJ_large.png
Penjelasan Lengkap Kepala BGN soal Motor Listrik MBG hingga Harga Rp42 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211244/dadan-R8dE_large.jpg
Kepala BGN Sebut Harga Motor Listrik untuk SPPG Rp42 Juta, di Bawah Harga Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3210998/bgn-kOVv_large.png
Dadan soal Viral Motor Listrik Berlogo BGN: Dukung Operasional Kepala SPPG
