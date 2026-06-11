Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Lapor Efisiensi Anggaran MBG ke Prabowo: Kabar Gembira

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |14:42 WIB
Kepala BGN Lapor Efisiensi Anggaran MBG ke Prabowo: Kabar Gembira
Kepala BGN Lapor Efisiensi Anggaran MBG ke Prabowo: Kabar Gembira (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6/2026). 

Pantauan Okezone, Nanik tiba pada pukul 14.20 WIB mengenakan pakaian safari berwarna krem. Dia menyebut ingin melaporkan terkait efisiensi angaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Efisiensi efisiensi anggaran. Kabar gembira," kata Nanik.

"Biar turun, biar turun," ujarnya.

Saat ditanyai jumlah anggaran efisiensi di BGN, Nanik belum menjawab secara gambalang. 

"Mau lapor Presiden, efisiensi (anggaran). (Jumlah efisiensi anggaran) ya lapor dulu ke Presiden masa aku lapor kalian (wartawan)," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222375/dadan-OpfA_large.jpg
Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi MBG, Punya Banyak SPPG Raup Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222332/zulhas-v08K_large.jpg
Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN Gantikan Dadan, Zulhas: Bukti Presiden Dengar Suara Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222305/bgn-wNo9_large.png
Dadan Dicopot karena Kasus Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Bagaimana Cara Daftar Jadi SPPG?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222208/dadan-dcMm_large.jpg
Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana: Presiden Tahu yang Terbaik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/455/3215334/dadan-EQWr_large.png
SPPG Dapat Jatah Rp1 Miliar, Kepala BGN Sebut Perputaran Dana MBG Tembus Rp6 Triliun per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214759/dadan-u9Wo_large.jpg
Kepala BGN soal Anggaran Video Conference Rp5,7 Miliar untuk Program MBG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement