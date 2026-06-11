Kepala BGN Lapor Efisiensi Anggaran MBG ke Prabowo: Kabar Gembira

Kepala BGN Lapor Efisiensi Anggaran MBG ke Prabowo: Kabar Gembira (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pantauan Okezone, Nanik tiba pada pukul 14.20 WIB mengenakan pakaian safari berwarna krem. Dia menyebut ingin melaporkan terkait efisiensi angaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Efisiensi efisiensi anggaran. Kabar gembira," kata Nanik.

"Biar turun, biar turun," ujarnya.

Saat ditanyai jumlah anggaran efisiensi di BGN, Nanik belum menjawab secara gambalang.

"Mau lapor Presiden, efisiensi (anggaran). (Jumlah efisiensi anggaran) ya lapor dulu ke Presiden masa aku lapor kalian (wartawan)," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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