Profil Sudaryono, Wamentan yang Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang

JAKARTA - Profil Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang akan dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang yang menyatakan mundur dari jabatannya lantaran harus menjalani perawatan medis di luar negeri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun membeberkan bahwa pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN akan dilaksanakan sore ini pukul 15.00 WIB.

"Ada dinamika baru di mana Kepala BGN mengajukan pengunduran diri dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya dan Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian," ungkap Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa Sudaryono akan melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dia menyampaikan alasan Prabowo menunjuk Sudaryono sebagai penerus Nanik memimpin program MBG.

"Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dsn mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis," kata Prasetyo.

Sudaryono membenarkan dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri.

Sudaryono Ditelepon Seskab Teddy

Sudaryono mengaku telah menerima informasi sebagai Kepala BGN yang baru melalui sambungan telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pelantikan dijadwalkan pada hari ini.

"Saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti sore ada pelantikan ya, jadi betul (penunjukan kepala BGN)," kata Sudaryono dijumpai di Kantor Kementan, Jakarta Selatan.

Dia menambahkan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi juga telah mengumumkan secara resmi penunjukannya sebagai Kepala BGN.

Nanik pun sudah menyebut bahwa pengganti dirinya sebagai Kepala BGN adalah 'sang adik'. "Insyallah pengganti saya adalah 'adik saya' di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang," tulis Nanik dalam akun Facebook pribadinya.