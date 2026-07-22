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Nanik Mundur dari Kepala BGN, Hasan Nasbi: Sempat Dirawat di RS

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |11:52 WIB
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Hasan Nasbi: Sempat Dirawat di RS
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Hasan Nasbi: Sempat Dirawat di RS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menanggapi pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang pada hari ini.

Hasan mengatakan, pengunduran Kepala BGN memang karena alasan kesehatan. Hasan mengaku Nanik sudah sempat di rawat di rumah sakit sejak satu pekan lalu, dan memang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. 

"Memang saya juga tahu beberapa, seminggu yang lalu kan beliau dirawat di rumah sakit. Saya sempat menengok beliau, dan memang beliau mungkin perlu penanganan yang lebih lanjut soal kondisi kesehatan beliau," ujar Hasan ditemui di Graha Pertamina, Rabu (22/7/2026).

Hasan menjelaskan, sementara ini organisasi BGN tetap berjalan dengan fungsi Wakil Kepala yang masih menjabat. Sambil menunggu pengumuman resmi negara terkait pelantikan kepala yang baru oleh Presiden Prabowo. 

"Jadi sampai sejauh ini kan pimpinan BGN itu ada tiga. Ada satu kepala, dua kepala. Kemarin juga sudah dilantik lima eselon satu kan? Jadi secara organisasi BGN bisa jalan. Kalau untuk pengganti ada atau tidak, kapan diumumkan, itu kita tunggu Pak Mensesneg," tambahnya. 

Sebelumnya, Asisten khusus Presiden Bidang komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan mengumumkan Nanik S Deyang menyatakan mundur sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. 

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Dirgayuza dalam keterangannya.

 

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