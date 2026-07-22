Prabowo Minta Nanik Tetap Awasi BGN meski Mengundurkan Diri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Nanik S Deyang untuk tetap mengawasi Badan Gizi Nasional (BGN) meski telah mengundurkan diri dari Kepala BGN. Prabowo pun telah menyetujui pengunduran diri Nanik sebagai Kepala BGN.

Hal ini disampaikan Nanik dalam pernyataan pengunduran diri yang disampaikan dalam akun Facebook pribadinya.

"Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," tulis Nanik dikutip, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Nanik menambahkan, Prabowo meminta dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN yang segera dibentuk.

Nanik yang mundur dari jabatan karena alasan kesehatan, mengaku siap bila mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN asalkan tidak ikut mengelola anggaran.

"Kemungkinan Presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut)," kata Nanik.

Sebelumnya diberitakan, Nanik mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan. Nanik juga sudah berpamitan dengan Presiden Prabowo.

Pengunduran diri Nanik ini pun dikonfirmasi Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," kata Dirgayuza dalam keterangannya.