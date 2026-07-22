Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN: Berobat ke Luar Negeri

Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN: Berobat ke Luar Negeri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Alasan Nanik S Deyang mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pengunduran diri Nanik ini dibagikan langsung lewat akun media sosial Facebook pribadinya, Rabu (22/7/2026).

Nanik menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran dirinya sebagai Kepala BGN.

"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," tulis Nanik.

Meski demikian, Nanik mengatakan bahwa Prabowo meminta dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN yang segera dibentuk.

Nanik yang mundur dari jabatan karena alasan kesehatan, mengaku siap bila mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN asalkan tidak ikut mengelola anggaran.

"Kemungkinan Presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut)," kata Nanik.