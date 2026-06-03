Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN Gantikan Dadan, Zulhas: Bukti Presiden Dengar Suara Rakyat!

Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN Gantikan Dadan, Zulhas: Bukti Presiden Dengar Suara Rakyat! (Foto: Okezone)

BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut positif pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik S Deyang menjadi Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana usai dicopot Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, Dadan dicopot dari jabatan Kepala BGN dan digantikan Nanik merupakan bukti Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Itu artinya Pak Presiden kan sangat mendengar suara dari masyarakat, ya," ujar Zulhas saat ditemui awak media di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Zulhas mengaku tidak asing dengan sosok Nanik S. Deyang. Dia menyebut telah lama mengenal Nanik serta dua pejabat lainnya, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono yang turut masuk dalam jajaran pimpinan.

"Bu Nanik saya kenal baik, sering rapat dengan saya. Termasuk Ibu Agustina Arumsari, termasuk Pak Trenggono ya, tiga-tiganya saya kenal baik," katanya.

Zulhas meyakini di bawah kepemimpinan baru ini, BGN akan membawa perubahan positif dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

"Saya meyakini ketiga beliau ini mampu untuk membawa BGN lebih baik," ucapnya.