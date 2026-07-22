Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Lepas Jabatan Wamentan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri. Diketahui, Nanik mengundurkan diri lantaran ada masalah kesehatan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun memberikan kepastian soal pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Dia mengatakan pelantikan Sudaryono oleh Kepala BGN dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026), pukul 15.00 WIB.

Dengan penunjukan sebagai Kepala BGN, Prasetyo menegaskan bahwa Sudaryono akan melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dia menyampaikan alasan Prabowo menunjuk Sudaryono sebagai penerus Nanik memimpin program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dsn mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.