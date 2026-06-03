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Profil Dadan Hindayana yang Ditahan Kejagung

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |17:46 WIB
Profil Dadan Hindayana yang Ditahan Kejagung
Dadan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (3/6/2026), terlihat Dadan keluar dari Gedung Bundar Jampidsus dengan mengenakan ropi tahanan Kejaksaan Agung. 

Terlihat dia keluar dengan dikawal ketat sejumlah anggota TNI dan penyidik Kejagung. 

Tak ada sepatah katapun yang diucapkan sama Dadan. Dia hanya menunduk saat digiring ke mobil tahanan. 

Profil Dadan Hindayana

Dadan Hindayana lahir di Garut, Jawa Barat tahun 1967. 

Dia menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990 sebagai lulusan terbaik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.

Gelar doktor (Dr. rer. Hort) ia raih dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, dalam bidang Entomologi Terapan (1997–2000), dengan publikasi ilmiah bereputasi internasional.

Sejak 1992, Dadan mengabdi sebagai Dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB dan dikukuhkan sebagai Lektor. 

 

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