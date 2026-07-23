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Nanik Mundur karena Berobat ke Luar Negeri hingga Sudaryono Jadi Kepala BGN

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |06:55 WIB
Nanik Mundur karena Berobat ke Luar Negeri hingga Sudaryono Jadi Kepala BGN
Nanik Mundur karena Berobat ke Luar Negeri hingga Sudaryono Jadi Kepala BGN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pucuk pimpinan Kepala Badan Gizi (BGN) berganti, dari Nanik S Deyang menjadi Sudaryono. Nanik mengundurkan diri dari Kepala BGN karena fokus pada pengobatan jantung di luar negeri.

Tidak butuh waktu lama, Presiden Prabowo Subianto langsung menunjuk Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang.

Pelantikan Sudaryono menjadi Kepala BGN yang baru digelar pada hari Rabu pukul 15.00 WIB di Istana Negara.

Nanik menjabat sebagai Kepala BGN selama 45 hari usai dilantik pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Asisten Khusus Presiden Bidang komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan dalam keterangannya.

Dirgayuza kemudian membagikan tautan Facebook akun Nanik yang juga menuliskan kalimat pamit kepada Presiden Prabowo. "Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu (22/7) saya berangkat," tulis Nanik.

"Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju," sambungnya.

 

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