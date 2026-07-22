Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pede Bisa Urus MBG

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |13:38 WIB
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pede Bisa Urus MBG
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pede Bisa Urus MBG (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yakin bisa mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri.

Sudaryono menilai telah memahami secara mendalam program MBG karena sejak awal terlibat dalam penyusunan materi kampanye Presiden.

"Program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas sejauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau (Prabowo) dilantik jadi Presiden kan untuk dilaksanakan, artinya ya kalau ibaratnya kalau ditanya misalnya ke saya, ya saya tahu persislah," ungkap Sudaryono saat dijumpai di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono menambahkan, keterlibatannya di Kementerian Pertanian juga membuatnya memahami peran sektor pertanian dalam mendukung keberhasilan MBG.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus mampu menggerakkan rantai pasok pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, serta nelayan.

"Karena kita kan berkampanye kan materinya salah satunya Makan Bergizi Gratis, selain itu juga dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231590/wamentan-L0gx_large.png
Profil Sudaryono, Wamentan yang Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231562/hasan_nasbi-SQ8F_large.jpg
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Hasan Nasbi: Sempat Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231520/nanik-enEF_large.jpg
Prabowo Minta Nanik Tetap Awasi BGN meski Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231517/nanik-Z4Re_large.jpg
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN: Berobat ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225402/mbg-ZuHg_large.png
6 Fakta MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah, Hemat Anggaran Rp3 Triliun hingga Diprotes Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225242/bgn-RcWu_large.jpg
MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah, BGN Klaim Hemat Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement