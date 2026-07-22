Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pede Bisa Urus MBG

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yakin bisa mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri.

Sudaryono menilai telah memahami secara mendalam program MBG karena sejak awal terlibat dalam penyusunan materi kampanye Presiden.

"Program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas sejauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau (Prabowo) dilantik jadi Presiden kan untuk dilaksanakan, artinya ya kalau ibaratnya kalau ditanya misalnya ke saya, ya saya tahu persislah," ungkap Sudaryono saat dijumpai di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono menambahkan, keterlibatannya di Kementerian Pertanian juga membuatnya memahami peran sektor pertanian dalam mendukung keberhasilan MBG.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus mampu menggerakkan rantai pasok pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, serta nelayan.

"Karena kita kan berkampanye kan materinya salah satunya Makan Bergizi Gratis, selain itu juga dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan," lanjutnya.