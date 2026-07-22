Ditelepon Seskab Teddy, Wamentan Sudaryono Siap Dilantik Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengaku telah menerima telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengaku telah menerima telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri pada hari ini.

"Saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti sore ada pelantikan ya, jadi betul (penunjukan kepala BGN)," kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga telah mengumumkan secara resmi penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN.

"Dan tadi juga Pak Mensesneg sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nani yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan," lanjutnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan Presiden telah menunjuk Sudaryono untuk memimpin BGN. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah Nanik S Deyang mengajukan pengunduran diri.