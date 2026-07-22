Prabowo Sudah Kantongi Nama Calon Kepala BGN Baru

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo sudah menyiapkan opsi untuk mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, yang mengundurkan diri pada hari ini, Rabu (22/7/2026).

Dia mengatakan, Pemerintah sudah menyiapkan segala opsi yang muncul apabila ada pengunduran diri dari pimpinan lembaga atau Kementerian dengan alasan apapun, termasuk kondisi kesehatan yang tidak bisa ditinggalkan seperti Nanik S Deyang.

"(Presiden sudah kantongi kandidat?) saya rasa pemerintah sudah siap lah, segala opsi itu (pengunduran diri), itu sudah siap (pengganti)," ujarnya saat ditemui di Graha Pertamina, Rabu (22/7/2026).

Untuk sementara waktu, Hasan Nasbi mengatakan fungsi organisasi tetap dijalankan oleh 2 wakil kepala yang saat ini masih menjabat. Sehingga operasional tidak terganggu ketika adanya transisi kepemimpinan saat ini.

"Jadi sampai sejauh ini kan pimpinan BGN itu ada tiga. Ada satu kepala, dua kepala. Kemarin juga sudah dilantik lima Eselon satu kan? Jadi secara organisasi BGN bisa jalan. Kalau untuk pengganti ada atau tidak, kapan, itu kita tunggu Pak Mensesneg," tambahnya.