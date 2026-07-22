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Kepala BGN Sudaryono Ungkap Alasan TNI-Polri Dilibatkan dalam Program MBG

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |20:45 WIB
Kepala BGN Sudaryono Ungkap Alasan TNI-Polri Dilibatkan dalam Program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menekankan pentingnya keterlibatan TNI dan Polri dalam operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menekankan pentingnya keterlibatan TNI dan Polri dalam operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia membandingkan peran krusial aparat dengan pengalaman distribusi sarana produksi di sektor pertanian.

"Intinya sama seperti di Kementerian Pertanian yang saya hadapi. Saat membagi 70 ribu pompa di musim kemarau tahun 2024, kita bagi lewat TNI dan Polri karena tidak ada anggaran untuk biaya distribusinya," kata Sudaryono saat ditemui di Kantor BGN, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono mengungkapkan pelibatan TNI dan Polri menjadi solusi paling realistis dalam mengatasi keterbatasan anggaran operasional distribusi di lapangan. Kebijakan ini, menurutnya, dilakukan untuk memastikan pemenuhan gizi dapat menjangkau sasaran secara efisien dan tepat waktu.

"Kemarin ada mahasiswa tanya ke saya, ya sudah tentara sama polisinya tidak usah bantu. Lalu saya panggil mahasiswa tanpa gaji (untuk membantu program MBG). Mau tidak? Tidak mau (kata mahasiswa). Intinya adalah bagaimana semua pihak bergerak agar program ini terlaksana dengan baik dan sasarannya jelas, yaitu anak-anak mendapatkan gizi yang cukup dan aman," ujar Sudaryono.

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