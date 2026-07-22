Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Tegaskan Tak Punya Dapur SPPG

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan dirinya tidak mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tak hanya dia, Sudaryono memastikan keluarganya juga tidak memiliki SPPG.

"Enggak ada. Enggak ada (keterlibatan ke SPPG) dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur (MBG)," kata Sudaryono usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dalam kesempatan itu, ia mewanti-wanti pihak-pihak yang ingin melakukan praktik ilegal dengan mencatut namanya.

“Saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu ini suatu tanggung jawab dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan ke publik bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapa pun itu termasuk alumni dan seterusnya,” ujarnya.

Sudaryono menegaskan, bahwa tidak benar apabila nantinya ada pihak yang mengaku orang dekatnya untuk menawarkan jasa khusus dengan imbalan tertentu.

Dia menegaskan akan memberantas praktik penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program MBG.

“Dan saya ingin menyampaikan bahwa di sebagai saya sebagai kepala ini kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa barangkali dengan imbalan ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai saya pastikan itu tidak benar,” ungkap dia.