Kepala BGN Sudaryono: MBG Tak Bisa Dihentikan, Ini Tender Politik Presiden Prabowo

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan atau dibubarkan.

Program pemenuhan gizi nasional ini merupakan komitmen dan mandat politik utama dari Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan dengan tata kelola yang semakin membaik.

Sudaryono memastikan tujuan dari program MBG tetap menyasar pada pemenuhan gizi, mulai dari anak-anak, ibu menyusui hingga mereka yang lanjut usia atau lansia.

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo yang direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden," kata Sudaryono saat ditemui di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono menitiberatkan keberadaan program pemenuhan gizi nasional ini sebenarnya didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Atas dasar itu, BGN menyatakan sangat terbuka dalam menerima setiap masukan serta saran dari berbagai pihak agar eksekusi di lapangan berjalan makin matang.

"Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Sekali lagi kami siap untuk menyelesaikan persoalan dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan-masukan dari semua stakeholder, dari mulai internal kita, mitra, hingga siapapun itu. Kami mendengarkan, I'm listening, we are listening," ujar Sudaryono.