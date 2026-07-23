Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Sudaryono: MBG Tak Bisa Dihentikan, Ini Tender Politik Presiden Prabowo

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |07:06 WIB
Kepala BGN Sudaryono: MBG Tak Bisa Dihentikan, Ini Tender Politik Presiden Prabowo
Kepala BGN Sudaryono: MBG Tak Bisa Dihentikan, Ini Tender Politik Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan atau dibubarkan.

Program pemenuhan gizi nasional ini merupakan komitmen dan mandat politik utama dari Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan dengan tata kelola yang semakin membaik.

Sudaryono memastikan tujuan dari program MBG tetap menyasar pada pemenuhan gizi, mulai dari anak-anak, ibu menyusui hingga mereka yang lanjut usia atau lansia. 

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo yang direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden," kata Sudaryono saat ditemui di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono menitiberatkan keberadaan program pemenuhan gizi nasional ini sebenarnya didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Atas dasar itu, BGN menyatakan sangat terbuka dalam menerima setiap masukan serta saran dari berbagai pihak agar eksekusi di lapangan berjalan makin matang.

"Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Sekali lagi kami siap untuk menyelesaikan persoalan dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan-masukan dari semua stakeholder, dari mulai internal kita, mitra, hingga siapapun itu. Kami mendengarkan, I'm listening, we are listening," ujar Sudaryono.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231755/sudaryono-CL14_large.jpg
Nanik Mundur karena Berobat ke Luar Negeri hingga Sudaryono Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231601/wamentan-Q5T1_large.jpg
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pede Bisa Urus MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231590/wamentan-L0gx_large.png
Profil Sudaryono, Wamentan yang Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231562/hasan_nasbi-SQ8F_large.jpg
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Hasan Nasbi: Sempat Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231520/nanik-enEF_large.jpg
Prabowo Minta Nanik Tetap Awasi BGN meski Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231517/nanik-Z4Re_large.jpg
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN: Berobat ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement