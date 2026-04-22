HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Setop Sementara 1.780 SPPG

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |21:19 WIB
BGN Setop SPPG (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memberhentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi beberapa persyaratan. Adapun, SPPG yang diberhentikan sementara lantaran belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan saat terdapat sekitar 1.780 SPPG yang dihentikan sementara dari total 26.800 unit. Data tersebut menurutnya bisa berubah bila SPPG melakukan proses perbaikan. 

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," kata Dadan. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa upaya pengawasan dan perbaikan MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru. Namun dilakukan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," ucapnya.

Pengawasan progam ini juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211185/mentan_amran-0lqF_large.jpg
Mentan Sebut MBG Dongkrak Pendapatan Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209841/program_mbg-YMbs_large.png
MBG Jadi 5 Hari Berpotensi Hemat Anggaran Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207620/mbg-qCFl_large.jpg
6 Fakta Anggaran MBG dan Koperasi Desa Dipastikan Tidak Akan Dipangkas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207582/apbn-LKA0_large.jpg
4 Fakta Defisit APBN 3% Tak Akan Diubah Kecuali Keadaan Darurat, Anggaran MBG Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207459/mensesneg-qH2R_large.jpg
Ada Efisiensi, Istana Pastikan Anggaran MBG dan Kopdes Tak Akan Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206194/mbg-mMzt_large.jpg
BGN Percepat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Dapur MBG, Standar Keamanan Diperketat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
