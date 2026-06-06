MNC Sekuritas-KSPM GI Universitas Pelita Bangsa Gelar Seminar Pasar Modal

CIKARANG – MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal bertema “Belajar dari Kegagalan dan Kesuksesan Praktisi Pasar Modal” yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) Universitas Pelita Bangsa pada hari ini.

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 300 peserta mahasiswa Universitas Pelita Bangsa tersebut menghadirkan narasumber dari praktisi dan pelaku industri pasar modal, antara lain Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Wildan Syuruq serta Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pelita Bangsa Hamzah M. Mardi Putra menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi tersebut. Menurutnya, literasi keuangan dan investasi menjadi kompetensi penting yang perlu dimiliki mahasiswa sebagai bekal menghadapi perkembangan ekonomi dan industri keuangan yang semakin dinamis.

“Melalui seminar ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori investasi, tetapi juga memperoleh pembelajaran berharga dari pengalaman nyata para praktisi pasar modal. Pemahaman tersebut dapat menjadi bekal dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan terencana di masa depan,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa Preatmi Nurastuti dan Kepala Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa Yunita Ramadhani Ratnaningsih juga menyampaikan bahwa kegiatan literasi keuangan seperti ini merupakan bagian dari komitmen fakultas dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan ekonomi dan investasi di era modern.