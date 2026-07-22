MNC Sekuritas Dukung MNC University dalam Seminar Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era

JAKARTA - MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC University melalui edukasi pasar modal dalam kegiatan University Tour 2026 Indonesia Blockchain Week (IDBW) pada Senin (20/7/2026).



Mengusung tema "Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era", kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan teknologi termasuk cara berinvestasi secara bijak di era digital.



Dalam kesempatan tersebut, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra hadir sebagai salah satu pembicara yang membagikan mengenai pentingnya membangun fondasi investasi sejak dini melalui instrumen yang legal, terjangkau, dan berada di bawah pengawasan regulator.



Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa perkembangan teknologi membuka berbagai peluang baru, namun generasi muda tetap perlu memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan dan investasi agar mampu mengambil keputusan secara rasional.



"Inovasi teknologi terus berkembang. Namun, di tengah berbagai peluang tersebut, mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai literasi keuangan, manajemen risiko, dan pentingnya berinvestasi pada instrumen yang legal serta sesuai dengan profil risiko masing-masing," tulis Susy dalam keterangannya.



Selain membahas investasi di pasar modal, kegiatan ini juga menghadirkan diskusi mengenai perkembangan teknologi blockchain dan Web3 dari berbagai perspektif industri. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara inovasi teknologi, perkembangan ekonomi digital, dan pengelolaan keuangan pribadi.



Wakil Rektor II MNC University Bernadetta Kwintiana Ane menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan literasi keuangan tersebut. Menurutnya, edukasi seperti ini penting untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.



"Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan mahasiswa, khususnya dalam memahami pentingnya literasi keuangan sebagai bekal menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata sehingga mahasiswa mampu mengelola keuangan dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab," ujarnya



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(Dani Jumadil Akhir)

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