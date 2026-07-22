Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Sekuritas Dukung MNC University dalam Seminar Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |05:54 WIB
MNC Sekuritas Dukung MNC University dalam Seminar Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era
MNC Sekuritas Dukung MNC University dalam Seminar Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC University melalui edukasi pasar modal dalam kegiatan University Tour 2026 Indonesia Blockchain Week (IDBW) pada Senin (20/7/2026).

Mengusung tema "Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era", kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan teknologi termasuk cara berinvestasi secara bijak di era digital.

Dalam kesempatan tersebut, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra hadir sebagai salah satu pembicara yang membagikan mengenai pentingnya membangun fondasi investasi sejak dini melalui instrumen yang legal, terjangkau, dan berada di bawah pengawasan regulator.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa perkembangan teknologi membuka berbagai peluang baru, namun generasi muda tetap perlu memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan dan investasi agar mampu mengambil keputusan secara rasional.

"Inovasi teknologi terus berkembang. Namun, di tengah berbagai peluang tersebut, mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai literasi keuangan, manajemen risiko, dan pentingnya berinvestasi pada instrumen yang legal serta sesuai dengan profil risiko masing-masing," tulis Susy dalam keterangannya.

Selain membahas investasi di pasar modal, kegiatan ini juga menghadirkan diskusi mengenai perkembangan teknologi blockchain dan Web3 dari berbagai perspektif industri. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara inovasi teknologi, perkembangan ekonomi digital, dan pengelolaan keuangan pribadi.

Wakil Rektor II MNC University Bernadetta Kwintiana Ane menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan literasi keuangan tersebut. Menurutnya, edukasi seperti ini penting untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan mahasiswa, khususnya dalam memahami pentingnya literasi keuangan sebagai bekal menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata sehingga mahasiswa mampu mengelola keuangan dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab," ujarnya

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/65/3231382//mnc_university-Oi1f_large.jpg
Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam 2 Turnamen Bergengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/278/3231216//tips_motiontrade-1Po0_large.png
Tips MotionTrade: Kenali Periode Penting dalam Investasi Waran Terstruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/455/3230974//airlangga-pCua_large.jpg
Menko Airlangga Bertemu Menlu China, Bahas AI hingga Ajak Investasi PLTS 100 GW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/65/3230884//mnc_university-3uvz_large.jpg
MNC University Gelar Seminar Series Navigating The Future, Persiapkan Pemimpin Visioner Berdaya Saing Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230746//mnc_bank-PTu7_large.png
Makin Cuan dengan Kartu Kredit MNC Bank: Cashback Rp350.000 dan Bebas Iuran Tahunan Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230730//mnc_bank-dWtP_large.png
MNC Bank Gandeng MNC Sekuritas Dorong Literasi Keuangan Gen Z lewat Solusi Perbankan Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement