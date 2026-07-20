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Tips MotionTrade: Kenali Periode Penting dalam Investasi Waran Terstruktur

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |17:20 WIB
Tips MotionTrade: Kenali Periode Penting dalam Investasi Waran Terstruktur
Tips MotionTrade (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Waran Terstruktur (Structured Warrant) merupakan salah satu instrumen investasi yang menawarkan peluang keuntungan bagi investor. Namun, sebelum mulai berinvestasi, penting bagi investor untuk memahami berbagai periode waktu dalam penawaran waran terstruktur, Memahami setiap tahapan tersebut dapat membantu investor menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual waran terstruktur, sehingga peluang memperoleh keuntungan menjadi lebih optimal sekaligus meminimalkan potensi risiko kerugian.

MotionTrade telah merangkum periode waktu yang perlu diperhatikan dalam investasi waran terstruktur, antara lain:

1. Tanggal Efektif

Tanggal efektif merupakan dimulainya masa penawaran waran terstruktur. Informasi ini tercantum dalam prospektus yang diterbitkan sebelum waran terstruktur mulai diperdagangkan.

2. Masa Penawaran Umum (IPO)

Pada periode ini, investor dapat memesan waran terstruktur langsung dari penerbit sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Masa penawaran berlangsung sekitar 1–5 hari kerja sesuai ketentuan masing-masing seri.

3. Tanggal Penjatahan dan Distribusi

Setelah masa penawaran berakhir, penerbit melakukan penjatahan sesuai jumlah pemesanan. Selanjutnya, waran terstruktur didistribusikan ke rekening efek investor.

 

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