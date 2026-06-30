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MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa FEB UNIS Tangerang dengan Edukasi Investasi Syariah dan Pelindungan Konsumen

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |15:52 WIB
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa FEB UNIS Tangerang dengan Edukasi Investasi Syariah dan Pelindungan Konsumen
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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TANGERANGMNC Sekuritas berkomitmen meningkatkan literasi keuangan dan investasi termasuk pemahaman mengenai pasar modal syariah, salah satunya melalui kegiatan edukasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang pada Selasa (30/6/2026). 

Kegiatan yang diikuti oleh 120 peserta tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Analis Senior Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Regional Otoritas Jasa Keuangan Rija Fathul Bari, Kepala Wilayah Banten Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Banten Fadly Fatah, serta Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Pada kesempatan tersebut, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengangkat pentingnya memahami investasi syariah sebagai salah satu pilihan investasi yang mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

“Sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan, kegiatan edukasi ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak generasi muda untuk memanfaatkan pasar modal syariah sebagai sarana investasi jangka panjang yang legal, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan keuangan masing-masing,” ujar Andri. 

Selain membahas konsep investasi syariah, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. 

 

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