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MNC Sekuritas Hadirkan Menu Tools dengan Fitur Screener, Stock Alert dan Comparison di MotionTrade Lite

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |18:32 WIB
MNC Sekuritas Hadirkan Menu Tools dengan Fitur Screener, Stock Alert dan Comparison di MotionTrade Lite
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTAMNC Sekuritas kembali menghadirkan inovasi pada aplikasi online trading MotionTrade melalui peluncuran Menu Tools di aplikasi MotionTrade Lite, yang resmi tersedia mulai Jumat (26/06/2026). Melalui Menu Tools, pengguna MotionTrade Lite kini dapat mengakses beragam fitur analisis dalam satu tempat tanpa perlu berpindah aplikasi. Menu Tools terdiri atas tiga fitur utama, yaitu Screener, Stock Alert, dan Comparison, yang masing-masing dirancang untuk menjawab kebutuhan analisis investor.

Fitur Screener memudahkan investor menyaring saham di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria tertentu, sehingga proses seleksi saham yang biasanya memakan waktu kini dapat dilakukan jauh lebih cepat. Screener menyediakan tiga preset siap pakai, yaitu Technical, Fundamental, dan Bandarmology. Selain itu, pengguna dapat menyusun strategi screening pribadi melalui "My Saved Screener", menyimpan screener favorit, menambahkan hasil seleksi ke Watchlist, hingga melihat screener yang paling populer di kalangan investor.

Fitur Stock Alert membantu investor agar tidak melewatkan peluang beli maupun jual tanpa harus memantau pergerakan pasar secara terus-menerus. Pengguna dapat mengatur notifikasi ketika harga saham bergerak naik atau turun sesuai target yang ditetapkan, mengelola beberapa alert sekaligus dalam satu tampilan, serta memanfaatkan masa aktif notifikasi hingga tiga bulan sejak alert dibuat.

Memilih saham pun semakin mudah melalui fitur Comparison. Investor dapat membandingkan hingga tiga saham sekaligus dalam satu layar dengan berbagai indikator penting, mulai dari grafik performa lintas periode, data valuasi, hingga rasio fundamental perusahaan. Fitur ini juga dilengkapi filter berdasarkan kategori saham, sehingga analisis menjadi lebih terfokus.

Seluruh fitur pada Menu Tools merupakan alat bantu analisis dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risikonya.

 

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