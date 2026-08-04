Dukung Ibu Rumah Tangga, MNC Sekuritas Gandeng Edukasi Investasi Syariah GIS BEI UNIS Tangerang

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan kegiatan edukasi pasar modal syariah bertajuk “Tips Bijak Berinvestasi" yang diinisiasi oleh Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang bersama pengurus arisan Ibu-ibu RT 004/013 Perumahan Villa Ilhami Tangerang pada Minggu (2/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal hadir sebagai narasumber. Ia membagikan pemahaman mengenai dasar-dasar investasi di pasar modal syariah, mulai dari pengenalan instrumen investasi syariah seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk, hingga pentingnya menentukan tujuan keuangan, memahami profil risiko, serta menerapkan prinsip investasi jangka panjang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan keluarga.

Andri mengatakan bahwa dia berharap melalui kegiatan ini, investasi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang rumit atau hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, melainkan sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh siapa saja untuk merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik.

“Kolaborasi antara MNC Sekuritas serta GIS BEI Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan ibu-ibu di RT 004/013 Perumahan Villa Ilhami Tangerang diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan mendukung penerapannya dalam kehidupan sehari-harim sehingga para ibu rumah tangga dapat menjadi agen literasi keuangan di lingkungan keluarga dan masyarakat,” ujar Andri.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Direktur BPKLH (Badan Pembinaan Keislaman dan Layanan Halal) UNIS Nuning menyampaikan bahwa investasi syariah perlu terus diperluas agar semakin banyak ibu rumah tangga memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi.

"Kami berharap ibu-ibu semakin melek investasi, terutama investasi syariah. Kebetulan saya sebagai dosen UNIS yang menjalankan program pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan Galeri Investasi Syariah UNIS dan MNC Sekuritas untuk memberikan literasi keuangan syariah yang baik bagi para peserta," ujarnya.