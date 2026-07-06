Tips MotionTrade: Strategi Trading Waran Terstruktur

JAKARTA - Waran Terstruktur dapat dimanfaatkan dalam berbagai strategi, tergantung pada profil risiko dan tujuan investor. Instrumen ini dapat digunakan baik oleh investor yang mengutamakan mitigasi risiko maupun oleh mereka yang mencari peluang keuntungan tinggi dengan risiko yang lebih besar (trading).

Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai waran terstruktur menjadi kunci agar instrumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bagi investor dengan toleransi risiko yang tinggi, waran terstruktur menawarkan potensi keuntungan yang menarik melalui berbagai strategi perdagangan aktif. MotionTrade telah merangkum beberapa pendekatan umum yang dapat digunakan meliputi:

1. Market View Trading (Bearish/Bullish)

Trader bisa memanfaatkan prediksi pergerakan pasar, baik dalam tren naik (bullish) maupun turun (bearish). Strategi yang bisa digunakan seperti beli WT Call (long call) atau beli WT Put (long put).

2. Leverage Short Term Trading

Menggunakan waran terstruktur sebagai instrumen leverage untuk perdagangan jangka pendek seperti scalping, day trading, atau swing trading. Investor yang memanfaatkan strategi ini biasanya melakukan jual beli WT di pasar sekunder.

3. Volatility Trading

Trader waran terstruktur memanfaatkan perubahan volatilitas harga sebagai peluang keuntungan. Strategi yang bisa digunakan seperti straddle, strangle, strip, dan strap.