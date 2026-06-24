MNC Sekuritas Gelar SPM Level 2: Mengenal Analisis Teknikal untuk Mahasiswa dan Akademisi IBI Kesatuan Bogor

BOGOR - MNC Sekuritas kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan literasi pasar modal di kalangan generasi muda melalui kegiatan edukasi pasar modal yang diselenggarakan secara online bersama Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kesatuan Bogor pada Selasa (23/6/2026).

Kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 2 GI IBI Kesatuan Bogor ini diikuti oleh sekitar 100 peserta. Dalam kesempatan tersebut, Head of Education & Community MNC Sekuritas Andri Muharizal memaparkan materi edukasi bertema “Mengenal Analisis Teknikal”.

Peserta diperkenalkan dengan konsep dasar analisis teknikal, mulai dari cara membaca grafik saham, mengenal tren pergerakan harga, memahami level support dan resistance, hingga penggunaan indikator teknikal yang umum digunakan oleh investor. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko dalam pengambilan keputusan investasi.

Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan bahwa perkembangan jumlah investor di Indonesia perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas literasi dan kesadaran akan pelindungan konsumen di pasar modal.

"SPM menjadi salah satu sarana penting untuk menciptakan investor yang tidak hanya aktif bertransaksi, tetapi juga cerdas dan terlindungi. Melalui pemahaman analisis teknikal, peserta belajar membaca tren dan pergerakan harga saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasi berbasis data. Di saat yang sama, mereka juga dibekali kemampuan untuk mengenali risiko investasi, menghindari keputusan yang didorong emosi, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai investor," jelas Andri.

Kepala Pusat Pengembangan Bisnis IBI Kesatuan Sinta Listari mengatakan bahwa pemahaman mengenai pasar modal tidak cukup hanya pada aspek teoritis, tetapi juga perlu didukung oleh kemampuan praktis dalam menganalisis dan mengambil keputusan investasi. Melalui SPM Level 2 ini, mahasiswa dibekali keterampilan analisis teknikal yang dapat digunakan untuk membaca tren pasar, memahami pergerakan harga saham, serta mengelola risiko investasi secara lebih baik.

"Kami mengapresiasi dukungan MNC Sekuritas yang secara konsisten berkontribusi dalam memberikan edukasi pasar modal kepada mahasiswa. Kehadiran praktisi industri sebagai narasumber memberikan wawasan yang lebih komprehensif karena peserta dapat memperoleh pengalaman langsung dari dunia kerja dan industri investasi," ujarnya.