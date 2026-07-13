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Perkuat Tata Kelola Keamanan Informasi, MNC Sekuritas Perpanjang Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |12:55 WIB
Perkuat Tata Kelola Keamanan Informasi, MNC Sekuritas Perpanjang Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022
Perkuat Tata Kelola Keamanan Informasi, MNC Sekuritas Perpanjang Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022
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JAKARTA - MNC Sekuritas kembali membuktikan komitmen dalam penerapan tata kelola keamanan informasi berstandar internasional dengan berhasil memperpanjang sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System). 

Sertifikasi tersebut telah resmi diperbarui (renewal), berlaku sejak 7 Juli 2026 hingga 11 Juni 2029 dengan ruang lingkup registrasi data pengguna online dan offline dan aplikasi meliputi pendaftaran nasabah MotionTrade.

Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan investasi digital, keamanan informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan nasabah. Sebelumnya pada tahun 2023, MNC Sekuritas telah berhasil mendapatkan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013. Dengan perpanjangan sertifikasi di tahun 2026, Perseroan menunjukkan upaya penerapan tata kelola keamanan informasi secara berkesinambungan.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa kepercayaan nasabah merupakan prioritas utama MNC Sekuritas.

Perpanjangan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 merupakan upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan pasar modal yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman dan terpercaya. Perpanjangan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 menjadi bukti komitmen Perseroan untuk terus menjaga keamanan informasi melalui penerapan standar internasional yang berkelanjutan.

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