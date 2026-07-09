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MNC Sekuritas Sukses Gelar Grand Final MotionTrade Billionaires Games 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |17:04 WIB
MNC Sekuritas Sukses Gelar Grand Final MotionTrade Billionaires Games 2026
MNC Sekuritas Sukses Gelar Grand Final MotionTrade Billionaires Games 2026
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JAKARTA - PT MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan Grand Final MotionTrade Billionaires Games 2026 "The Ultimate Virtual Trading War" powered by MNC Bank pada Kamis (9/7/2026) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. 

MotionTrade Billionaires Games merupakan rangkaian kompetisi virtual trading saham tingkat nasional yang disambut antusias oleh lebih dari 600 peserta dari 94 institusi pendidikan, mulai dari SMA/SMK hingga perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini diinisiasi MNC Sekuritas untuk meningkatkan minat investasi di kalangan pelajar serta mahasiswa Indonesia. 

Rangkaian kompetisi diawali dengan babak Trading Competition melalui aplikasi MotionTrade Virtual Trading, dilanjutkan dengan babak Semi Final melalui penyusunan investment research paper. Dari tahap tersebut, terpilih 10 tim finalis yang berhasil melaju ke babak Grand Final untuk memperebutkan gelar juara. 

Acara puncak pengumuman pemenang turut dihadiri oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, Direktur Keanggotaan, Riset & Dukungan Bisnis KPEI Ignatius Denny Wicaksono, Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan KSEI Eqy Essiqy, dan Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Anthony Putra Tjiptodihardjo.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa MotionTrade Billionaires Games merupakan upaya Perseroan untuk mendukung peningkatan literasi keuangan dan mencetak investor muda yang memiliki kemampuan analisis serta pengambilan keputusan investasi secara bertanggung jawab.

"MotionTrade Billionaires Games bukan sekadar kompetisi virtual trading, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan analisis, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan investasi. Kami berharap kompetisi ini dapat melahirkan investor-investor muda yang cerdas, disiplin, dan siap berkontribusi dalam perkembangan pasar modal Indonesia," ujar Susy Meilina dalam keterangan tertulisnya.

MotionTrade Billionaires Games terselenggara dengan dukungan dan kolaborasi dari PT Bank MNC Internasional Tbk. Dalam acara tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) turut mengambil bagian secara aktif dengan mengisi sesi Literasi Keuangan yang bertajuk "Revolusi Keuangan Gen Z Dengan Perbankan Digital". 

Para peserta dibekali edukasi untuk pemahaman mendalam seputar perkembangan industri finansial terkini. Selain itu, MNC Bank memperkenalkan MotionBank sebagai solusi perbankan digital terintegrasi (One Stop Digital Banking Solution) yang relevan dengan gaya hidup serba digital generasi muda.

Direktur Kepatuhan MNC Bank Tio Tumanggor mengapresiasi kolaborasi bersama MNC Sekuritas dan menegaskan komitmen penuh dalam mengakselerasi literasi keuangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai motor penggerak masa depan ekonomi Indonesia.

“Melalui kegiatan literasi keuangan di ajang Grand Final MotionTrade Billionaires Games, kami ingin membekali para calon investor masa depan dengan pemahaman mendalam mengenai peran krusial Perbankan Digital sebagai pondasi pengelolaan finansial yang cerdas, aman, dan efisien. Sinergi berkelanjutan bersama MNC Sekuritas ini menjadi bukti nyata bahwa keahlian investasi harus berjalan selaras dengan pemanfaatan teknologi perbankan modern demi membangun ekosistem keuangan digital yang kokoh dan inklusif,” ujar Tio.

 

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