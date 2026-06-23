Tips MotionTrade: Lindungi Data Pribadi dari Ancaman Sniffing di Era Investasi Digital

JAKARTA – Di era investasi digital, menjaga keamanan data pribadi sama pentingnya dengan mengelola portofolio investasi. Salah satu ancaman siber yang perlu diwaspadai adalah sniffing. Sniffing merupakan tindakan penyadapan data yang dikirim melalui jaringan internet. Melalui metode ini, pelaku dapat mencuri informasi penting seperti username, password, kode OTP, dan data pribadi lainnya untuk mengakses akun korban.

Ancaman ini perlu menjadi perhatian para investor, terutama ketika mengakses aplikasi investasi. MotionTrade mengajak seluruh investor untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu keamanan akun dan data pribadi. Berikut adalah beberapa tips yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari ancaman sniffing yaitu:

1. Jangan Sembarang Mengunduh atau Mengklik Tautan

Hindari mengklik tautan atau mengunduh file yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, dan e-mail dari sumber yang tidak dikenal. Jika ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan, lakukan verifikasi terlebih dahulu ke nomor call center atau email yang resmi.

Pengguna MotionTrade dapat mengunjungi website www.mncsekuritas.id, media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005 untuk memastikan informasi yang diterima benar dan valid.

2. Unduh Aplikasi dari Sumber Resmi

Selalu gunakan aplikasi resmi yang diunduh dari App Store maupun Play Store. Pastikan alamat situs yang dikunjungi menggunakan protokol keamanan HTTPS. Aplikasi trading investasi keluaran MNC Sekuritas dapat diunduh dengan nama MotionTrade di App Store dan Play Store, atau melalui situs www.mncsekuritas.id pada bagian Download Area.