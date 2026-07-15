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Tips MotionTrade: Strategi Buy on Weakness dan Buy on Breakout Sesuai Kondisi Pasar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |16:44 WIB
Tips MotionTrade: Strategi <i>Buy on Weakness</i> dan <i>Buy on Breakout</i> Sesuai Kondisi Pasar
Tips MotionTrade: Strategi {Buy on Weakness dan Buy on Breakout} Sesuai Kondisi Pasar
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JAKARTA - Dalam dunia trading saham, menentukan waktu yang tepat untuk membeli merupakan salah satu kunci investasi. Di satu sisi, harga saham yang sedang terkoreksi kerap dianggap menarik karena menawarkan harga yang lebih murah. Di sisi lain, saham yang baru menembus level harga tertinggi juga dinilai berpotensi melanjutkan kenaikan, sehingga investor khawatir kehilangan momentum jika terlambat masuk.

Buy on weakness merupakan strategi membeli saham saat harganya mengalami koreksi dengan harapan harga kembali naik. Buy on breakout dilakukan ketika harga berhasil menembus level resistance untuk memanfaatkan potensi kelanjutan tren kenaikan. 

Agar investor dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi pasar, MotionTrade merangkum beberapa langkah dalam menerapkan kedua strategi tersebut:

1. Lakukan Analisis Fundamental 

Lakukan analisis fundamental terhadap perusahaan untuk memastikan bahwa harga saham tidak disebabkan oleh masalah mendasar dalam bisnis. Tinjau kesehatan keuangan, kinerja operasional, dan prospek pertumbuhan perusahaan sebelum membuat keputusan pembelian. 

2. Beli Secara Bertahap

Pertimbangkan untuk membeli secara bertahap saat harga saham terus turun. Ini dapat membantu investor atau memperoleh posisi yang lebih baik di pasar dan mengurangi risiko jika harga saham terus menurun.

3. Identifikasi Level Support dan Resistance

Temukan level support (batas bawah) dan resistance (batas atas) yang signifikan pada grafik harga. Level ini bisa dilihat dari titik tertinggi dan terendah yang dicapai sebelumnya.

 

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