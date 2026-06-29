Tips MotionTrade: 4 Langkah Wajib Saat Terindikasi Penipuan Investasi

JAKARTA - Penipuan online semakin marak seiring berkembangnya era digital. Modus yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penawaran investasi dengan imbal hasil tidak wajar hingga penyalahgunaan identitas lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui langkah yang tepat apabila menemukan indikasi penipuan investasi.

Pelaporan yang dilakukan secara cepat tidak hanya membantu melindungi diri sendiri dari kerugian yang lebih besar, tetapi juga dapat mencegah jatuhnya korban lain di masyarakat. MotionTrade telah merangkum 4 (empat) langkah yang dapat dilakukan investor jika menemukan indikasi penipuan, yaitu:

1. Kumpulkan Bukti yang Dimiliki

Simpan seluruh bukti yang berkaitan dengan dugaan penipuan, seperti tangkapan layar (screenshot) percakapan, nomor telepon atau akun media sosial yang digunakan pelaku, email atau dokumen yang diterima, hingga tautan website atau platform yang digunakan. Bukti yang lengkap akan membantu proses investigasi dan tindak lanjut oleh pihak terkait.

2. Amankan Akun dan Data Pribadi

Apabila investor telah memberikan informasi pribadi kepada pihak yang mencurigakan, segera lakukan langkah pengamanan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain mengganti kata sandi akun, mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor (2FA), serta memantau aktivitas akun secara berkala untuk mendeteksi adanya aktivitas yang tidak wajar.