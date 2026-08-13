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MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa UBM dengan Literasi Keuangan hingga Kesadaran Risiko Digital

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |18:15 WIB
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa UBM dengan Literasi Keuangan hingga Kesadaran Risiko Digital
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTAMNC Sekuritas mendukung rangkaian program edukasi Galeri Investasi Bursa Efek Universitas Bunda Mulia (UBM) yang diselenggarakan di UBM Kampus Ancol pada Rabu (12/08/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Welcoming Freshmen 2026: Navigating Digital Risks and Securing Your Financial Future”.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra menyampaikan materi mengenai pentingnya mengenali berbagai risiko di era digital, khususnya dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan investasi. Melalui edukasi ini, mahasiswa diperkenalkan pada pentingnya membangun kebiasaan finansial untuk masa depan. 

“Memasuki dunia perkuliahan merupakan salah satu langkah awal bagi mahasiswa untuk mulai belajar mandiri, termasuk dalam mengelola keuangan. Di tengah kemudahan akses informasi dan layanan keuangan secara digital, mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang baik agar dapat membedakan antara peluang dan risiko. Dengan literasi keuangan yang memadai, generasi muda diharapkan dapat mengambil keputusan finansial secara lebih bijak,” ujar Andri.

Senior Manager Kemahasiswaan Universitas Bunda Mulia sekaligus Ketua Welcoming Freshmen 2026 Li Murniati menyampaikan apresiasi kepada MNC Sekuritas atas dukungan dan kontribusinya dalam memberikan edukasi keuangan kepada mahasiswa. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada MNC Sekuritas yang telah menghadirkan narasumber yang tepat dan kompeten dari institusi yang tepat. Kami berharap ke depannya mahasiswa dapat memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, sehingga mampu memitigasi berbagai risiko keuangan dan menggunakan dana yang dimiliki secara lebih bijaksana,” ujar Li Murniati.

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Sekuritas
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