Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahasiswa Universitas Paramadina Pelajari Investasi Syariah Bersama MNC Sekuritas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |16:53 WIB
Mahasiswa Universitas Paramadina Pelajari Investasi Syariah Bersama MNC Sekuritas
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas berkolaborasi dengan Galeri Investasi BEI Syariah Universitas Paramadina dalam kegiatan edukasi pasar modal bertajuk “Cerdas Investasi Syariah” yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai investasi syariah sekaligus memperkenalkan penggunaan aplikasi MotionTrade sebagai sarana investasi.

Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina Didin Hikmah Perkasa bersama Pembina Galeri Investasi Syariah Universitas Paramadina Lingga Yuliana, menyambut baik terselenggaranya edukasi pasar modal ini sebagai bentuk implementasi kerja sama antara Universitas Paramadina dan MNC Sekuritas dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Menurut Didin, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai investasi dan pasar modal syariah.

“Kami berharap mahasiswa Universitas Paramadina tidak hanya memahami konsep investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu membangun kebiasaan berinvestasi secara cerdas, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang sebagai bekal menghadapi tantangan ekonomi masa depan,” kata Didin. 

Dalam kesempatan tersebut, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal memberikan pemaparan mengenai proses pembukaan rekening efek, pengenalan fitur-fitur aplikasi MotionTrade, hingga langkah-langkah dasar bertransaksi saham syariah. Tutorial ini bertujuan untuk membantu peserta memahami proses investasi di pasar modal secara praktis, mulai dari aktivasi akun hingga penggunaan berbagai fitur yang tersedia di MotionTrade.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Sekuritas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231700/motiontrade-a1Nl_large.png
Tips MotionTrade: Kenali Risiko Investasi Reksa Dana Sebelum Mulai Berinvestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/278/3231216/tips_motiontrade-1Po0_large.png
Tips MotionTrade: Kenali Periode Penting dalam Investasi Waran Terstruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/278/3230029/mnc_sekuritas-TWzM_large.png
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal untuk Mahasiswa Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/278/3229847/mnc_sekuritas-zmn9_large.png
MNC Sekuritas Dukung Nasabah Wujudkan Cinta Lewat Mahar Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/278/3227971/mnc_sekuritas_buka_kantor_cabang_bekasi_galaxy-MfJg_large.jpg
Perluas Akses Investasi bagi Masyarakat, MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Bekasi Galaxy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227373/mnc_sekuritas-J4Zz_large.png
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa FEB UNIS Tangerang dengan Edukasi Investasi Syariah dan Pelindungan Konsumen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement