Mahasiswa Universitas Paramadina Pelajari Investasi Syariah Bersama MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Galeri Investasi BEI Syariah Universitas Paramadina dalam kegiatan edukasi pasar modal bertajuk “Cerdas Investasi Syariah” yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai investasi syariah sekaligus memperkenalkan penggunaan aplikasi MotionTrade sebagai sarana investasi.

Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina Didin Hikmah Perkasa bersama Pembina Galeri Investasi Syariah Universitas Paramadina Lingga Yuliana, menyambut baik terselenggaranya edukasi pasar modal ini sebagai bentuk implementasi kerja sama antara Universitas Paramadina dan MNC Sekuritas dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Menurut Didin, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai investasi dan pasar modal syariah.

“Kami berharap mahasiswa Universitas Paramadina tidak hanya memahami konsep investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu membangun kebiasaan berinvestasi secara cerdas, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang sebagai bekal menghadapi tantangan ekonomi masa depan,” kata Didin.

Dalam kesempatan tersebut, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal memberikan pemaparan mengenai proses pembukaan rekening efek, pengenalan fitur-fitur aplikasi MotionTrade, hingga langkah-langkah dasar bertransaksi saham syariah. Tutorial ini bertujuan untuk membantu peserta memahami proses investasi di pasar modal secara praktis, mulai dari aktivasi akun hingga penggunaan berbagai fitur yang tersedia di MotionTrade.