MNC Life Gandeng Inkopdit dan PANDAI Perluas Akses Asuransi Jiwa Bagi Anggota Koperasi Kredit

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) memperluas jangkauan perlindungan asuransi jiwa dengan menggandeng Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dan PT Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia (PANDAI). Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses perlindungan asuransi bagi anggota koperasi kredit sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang berlangsung di Lobby MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Perjanjian ditandatangani oleh Direktur PT MNC Life Assurance Luddin Marudut Panjaitan, Ketua Umum INKOPDIT Wara Sabon Dominikus, dan Direktur Utama PT Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia Samsudin.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi MNC Life dalam memperluas jangkauan perlindungan melalui ekosistem koperasi kredit.

Melalui kolaborasi ini, MNC Life, INKOPDIT, dan PANDAI akan memperkuat koordinasi dalam pengembangan program perlindungan, penyampaian informasi mengenai manfaat asuransi, serta pemberian layanan kepada anggota koperasi kredit. Di samping itu juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat.

“Ekosistem koperasi kredit memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus membangun ketahanan finansial masyarakat. Melalui sinergi bersama INKOPDIT dan PANDAI, MNC Life ingin menghadirkan solusi perlindungan yang relevan dan semakin mudah diakses oleh anggota koperasi kredit serta keluarganya,” ujar Risye.

Risye menambahkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada perluasan akses terhadap produk asuransi, tetapi juga mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan perlindungan finansial sejak dini.