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Strategi Digital PR Kian Menentukan Reputasi Perusahaan, MNC Life Raih Indonesia Top Digital Public Relations Award 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |18:57 WIB
Strategi Digital PR Kian Menentukan Reputasi Perusahaan, MNC Life Raih Indonesia Top Digital Public Relations Award 2026
MNC Life (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Kecepatan penyebaran informasi di era digital membuat reputasi perusahaan dapat terbentuk maupun terpengaruh hanya dalam hitungan menit. Di tengah berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi, kemampuan perusahaan dalam mengelola komunikasi digital menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Menjawab tantangan tersebut, InfoEkonomi.ID bersama TRAS N CO Indonesia sukses menyelenggarakan 8th Indonesia Top Digital Public Relations Award 2026 yang dirangkaikan dengan Info Ekonomi Forum 2026 pada Selasa, 30 Juni 2026 di Lumire Hotel & Convention Center Jakarta. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi sekaligus forum berbagi wawasan mengenai pentingnya strategi Digital Public Relations dalam membangun, mengelola, dan menjaga reputasi perusahaan di era komunikasi digital yang berlangsung secara real-time.

Mengusung tema "Digital PR Strategy: Managing Narrative, Crisis, and Reputation in Real-Time Era", Info Ekonomi Forum 2026 menghadirkan diskusi yang mengupas berbagai tantangan komunikasi korporasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Para praktisi komunikasi korporasi berbagi pandangan mengenai strategi mengelola narasi, menghadapi potensi krisis, hingga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat reputasi perusahaan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pentingnya strategi Digital Public Relations tersebut, PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), turut meraih Indonesia Top Digital Public Relations Award 2026.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya MNC Life dalam membangun komunikasi digital yang adaptif, informatif, dan relevan bagi publik. Melalui pemanfaatan kanal digital, MNC Life terus memperkuat komunikasi publik sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan, menjaga reputasi positif, serta menghadirkan informasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi MNC Life untuk terus memperkuat strategi komunikasi digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi MNC Life untuk terus menghadirkan komunikasi yang informatif, sesuai dengan perkembangan, dan mudah dipahami masyarakat. Kami percaya bahwa kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan relevan, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi,” ujarnya Jumat (30/7/2026).

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Life
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