MNC Life Gandeng Coding Bee, Hadirkan Perlindungan Bagi Peserta Kursus

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), resmi menjalin kerja sama dengan Coding Bee (PT Citra Buana Adidaya) dalam menghadirkan perlindungan asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) bagi para peserta kursus.

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di Coding Bee Academy (PIK Campus) pada Rabu (22/4/2026), sebagai langkah strategis dalam memberikan nilai tambah berupa perlindungan finansial bagi para peserta selama mengikuti kegiatan belajar.

Coding Bee Academy merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada pengajaran coding, ilmu komputer, dan teknologi digital bagi anak dan remaja usia 4–18 tahun di Indonesia. Dengan pendekatan pembelajaran yang fun, inovatif, dan aplikatif, Coding Bee tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mendorong siswa untuk menciptakan karya digital seperti aplikasi, game, dan website.

Kurikulumnya dirancang untuk mengembangkan kemampuan computational thinking, problem-solving, serta kreativitas, sekaligus mempersiapkan generasi muda menjadi talenta yang siap menghadapi era digital.

Melalui kerja sama ini, MNC Life menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri yang dirancang untuk memberikan rasa aman bagi peserta Coding Bee dalam menjalani aktivitas pembelajaran. Dengan adanya perlindungan ini, peserta dapat lebih fokus mengembangkan keterampilan tanpa kekhawatiran terhadap risiko yang tidak terduga.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem pendidikan di Indonesia.