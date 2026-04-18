Risye Dillianti: Literasi Keuangan Jadi Kunci Pertumbuhan Asuransi

SOLO - Keberhasilan MNC Life Assurance meraih penghargaan dalam ajang The Most Outstanding Women 2026 turut menyoroti peran kepemimpinan Risye Dillianti dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi.

Dalam ajang tersebut, Risye menerima penghargaan kategori Life Insurance Industry atas kontribusinya dalam membawa transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Dalam wawancara, Risye menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai fondasi utama pertumbuhan industri asuransi di Indonesia.

“Literasi keuangan menjadi faktor penting. Ketika masyarakat memahami manfaat perlindungan, maka kebutuhan terhadap asuransi akan tumbuh secara alami,” ungkap Risye Dillianti, selaku Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life.

Ia menjelaskan, MNC Life tidak hanya fokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga aktif berkontribusi dalam edukasi masyarakat melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan.

Selain itu, perusahaan juga menghadirkan layanan berbasis digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.