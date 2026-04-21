MNC Life Raih Penghargaan Unitlink Award 2026

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang Unitlink Award 2026. Torehan ini digadang-gadang menjadi bukti konsistensi kinerja korporasi mengakselerasi investasi yang dipercayakan investor.

Dalam ajang penghargaan tersebut, MNC Life berhasil meraih dua penghargaan, yaitu kategori Saham Berdenominasi Rupiah melalui produk unitlink MNC Dinamis Saham, serta kategori Pendapatan Tetap Berdenominasi Rupiah melalui produk unitlink MNC Pendapatan Tetap Pasti.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen MNC Life dalam menjaga kualitas pengelolaan investasi produk unitlink.

"Penghargaan ini mencerminkan pendekatan MNC Life yang disiplin, berbasis analisa yang kuat, serta manajemen risiko yang ketat dan berkelanjutan. Ke depan, unitlink akan semakin dituntut untuk lebih transparan dan adaptif, dan fokus kami tetap pada menjaga kualitas pengelolaan dana dengan standar risiko yang jelas serta arah investasi yang terukur," ucap Risye setelah menerima penghargaan yang diselenggarakan Media Asuransi, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Risye menekankan performa perusahaan menjaga kinerja produk investasinya menjadi hal vital, seiring fluktuasinya kondisi pasar keuangan, yang beririsan pula dengan sektor asuransi.

“Di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks, tantangannya bukan hanya menghasilkan return, tetapi juga menjaga kualitas pengelolaan dana secara konsisten,” ujar Risye.

Adapun Unitlink Award 2026 merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Media Asuransi untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan asuransi jiwa dengan kinerja investasi unitlink terbaik.

Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja investasi dalam dua tahun terakhir, yakni periode Desember 2023 hingga Desember 2025, yang dinilai secara independen oleh Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA), dengan mempertimbangkan konsistensi hasil investasi serta kepatuhan terhadap regulasi industri.