Segini Kisaran Gaji Dadan Hindayana saat Menjabat Sebagai Kepala BGN

JAKARTA - Segini kisaran gaji Dadan Hindayana saat menjabat sebagai Kepala BGN. Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2025-2026.

Kejagung mengungkapkan tiga tersangka diduga kuat bekerja sama dalam menjalankan aksinya.

Diketahui, ketiga tersangka yakni eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

"Bekerja sama bertiga,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mohammad Jeffry.

Jeffry menjelaskan dalam menjalankan praktik dugaan korupsi tersebut, tiga tersangka itu sudah saling mengetahui peran masing-masing.



"Pokoknya saling mengetahuilah itu,” ujar dia.

Lalu berapa gaji Dadan Hindayana saat menjabat sebagai Kepala BGN, ini rangkuman Okezone, Kamis (4/6/2026).

Saat menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menerima total hak keuangan (gaji dan tunjangan) sekitar Rp18,6 juta per bulan. Nominal tersebut setara dengan hak keuangan untuk pejabat negara setingkat menteri.