Grand Opening Ocean Dental Bogor, MNC Life Hadirkan Nilai Tambah Perlindungan

BOGOR - PT MNC Life Assurance (MNC Life), unit bisnis dari MNC Insurance Business Group di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), terus mendukung masyarakat dengan menghadirkan perlindungan yang relevan dalam setiap momen kehidupan. Dukungan ini diwujudkan melalui kolaborasi pada acara Grand Opening Ocean Dental cabang Bogor yang berlokasi di Jl. RE. Abdullah No. 28C, Ruko Komplek Meranti Pasir Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

Acara peresmian yang digelar pada Selasa, 14 April 2026 ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh tamu undangan, pelanggan setia, mitra, serta KOL/influencer. Dalam momentum Grand Opening ini, Ocean Dental menghadirkan berbagai aktivitas serta promo menarik yang dapat dinikmati oleh pelanggan hingga 30 April 2026.

Ocean Dental menawarkan berbagai penawaran spesial perawatan dengan diskon hingga 75 persen, mulai dari scaling, bleaching, hingga pemasangan behel (bracket). Promo ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen Ocean Dental dalam memberikan akses perawatan gigi berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar promo, kolaborasi ini menjadi wujud komitmen MNC Life dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat, termasuk dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Ocean Dental ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan.