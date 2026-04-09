April Lebih Sehat: MNC Life Hadirkan Proteksi Kesehatan Lengkap dengan Gratis Pemeriksaan Kesehatan

JAKARTA – Memasuki periode pasca Hari Raya Idulfitri, menjaga kondisi kesehatan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan setelah berbagai aktivitas dan pola konsumsi selama Lebaran. Menjawab kebutuhan tersebut, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menghadirkan program spesial bertajuk April Lebih Sehat, Proteksi Lebih Lengkap melalui aplikasi MotionLife.

Program ini menjadi bagian dari komitmen MNC Life dalam mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan sekaligus memiliki perlindungan finansial yang optimal di tengah risiko yang tidak terduga.

Selama periode 1–30 April 2026, setiap pembelian Asuransi Kesehatan di MotionLife dengan plan apa pun berkesempatan mendapatkan GRATIS Medical Mini Check Up (MMCU) yang meliputi: Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS), Pemeriksaan Kolesterol, Pemeriksaan Asam Urat, dan Pemeriksaan Simple EKG. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan di RS Hermina Daan Mogot, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pengecekan kondisi kesehatan secara langsung dan praktis.

Promo ini berlaku khusus untuk 10 pembeli pertama, sehingga menjadi kesempatan terbatas bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat lebih dari perlindungan kesehatan yang dimiliki.

Selain itu, nasabah Asuransi Kesehatan MNC Life juga dapat menikmati voucher diskon 50% untuk Vaksin Influenza di RS Hermina Daan Mogot, yang dapat ditukarkan melalui aplikasi MotionLife hingga 31 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Benefit tambahan ini dihadirkan sebagai bentuk dukungan MNC Life dalam membantu nasabah menjaga daya tahan tubuh, terutama setelah periode aktivitas padat selama Ramadan dan Lebaran.

Dengan premi mulai dari Rp50 ribuan per bulan, nasabah dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang komprehensif, mulai dari manfaat rawat inap hingga Rp90 juta per tahun, layanan konsultasi kesehatan melalui telemedicine, hingga kemudahan akses layanan kesehatan dalam satu aplikasi.