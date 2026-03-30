MNC Life Hadir sebagai Mitra Asuransi Resmi di Ajang Trail Run Internasional JOTR SEATRC Cianjur Series 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |14:35 WIB
JAKARTA - Ajang lomba lari lintas alam bertaraf internasional Jakarta Open Trail Run (JOTR) Cianjur Series 2026 akan kembali digelar pada 24–26 Juli 2026 di kawasan Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun ini, JOTR Cianjur Series 2026 dipercaya sebagai penyelenggara resmi Piala Lari Lintas Alam Asia Tenggara (Southeast Asian Trail Running Cup/SEATRC) yang akan mempertemukan pelari trail elite dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Kejuaraan bergengsi ini menghadirkan pengalaman kompetisi trail run berstandar internasional dengan medan yang menantang serta panorama alam pegunungan yang memukau di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dikelilingi vegetasi pegunungan yang rimbun, rute lomba di kawasan Kebun Raya Cibodas menawarkan perpaduan keindahan alam sekaligus tantangan teknis bagi para pelari.

Sebagai Hari Balapan Utama SEATRC 2026, kompetisi ini akan menghadirkan sejumlah kategori lomba, yaitu 5K, 10K, 21K, 42K, dan 75K, yang dirancang untuk menguji ketahanan fisik, strategi, serta kemampuan para pelari dalam menaklukkan jalur lintas alam.

Untuk memberikan rasa aman bagi para peserta selama kompetisi berlangsung, MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), turut berpartisipasi sebagai Official Insurance Partner dengan memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi para peserta.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa keterlibatan MNC Life dalam ajang ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup aktif sekaligus memberikan rasa aman bagi para pelari.

“Partisipasi MNC Life dalam Jakarta Open Trail Run Cianjur Series 2026 merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung gaya hidup aktif, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari, termasuk trail run. Kami berharap perlindungan yang kami hadirkan dapat memberikan rasa aman sehingga para peserta dapat fokus menikmati pengalaman berlari dan menunjukkan performa terbaik mereka,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/3/2026).

 

