MNC Life dan Kacamatamoo Dukung Mooracle in Ramadan 2026 di Panti Sosial Tunanetra

JAKARTA – MNC Life turut mendukung kegiatan sosial bertajuk Mooracle in Ramadan 2026 yang diselenggarakan Kacamatamoo di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya Batin, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan kepedulian serta mempererat kebersamaan dengan masyarakat, khususnya bagi para penyandang tunanetra.

Mooracle in Ramadan merupakan program sosial tahunan Kacamatamoo yang pada tahun ini menghadirkan konsep berbagi yang lebih personal melalui Wish Card atau kartu harapan. Kartu ini disebarkan di 17 toko Kacamatamoo di wilayah Jabodetabek, di mana para penerima manfaat menuliskan harapan sederhana mereka. Harapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hadiah oleh para pelanggan Kacamatamoo, sehingga tercipta pengalaman berbagi yang lebih bermakna dan penuh perhatian.

Puncak kegiatan program ini dilaksanakan pada 16 Maret 2026 di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya Batin dengan rangkaian acara yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, di antaranya penampilan band dan pertunjukan tarian dari anak-anak panti, penyerahan bantuan secara simbolis, penyerahan hadiah dari program Wish Card, kultum Ramadan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh anak-anak panti, serta ditutup dengan buka puasa bersama seluruh peserta kegiatan.

President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa partisipasi MNC Life dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan nilai kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Melalui dukungan pada kegiatan Mooracle in Ramadan 2026, MNC Life berharap dapat turut menghadirkan kebahagiaan dan harapan bagi saudara-saudara kita di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya Batin. Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat nilai empati, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).