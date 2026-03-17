Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life dan Kacamatamoo Dukung Mooracle in Ramadan 2026 di Panti Sosial Tunanetra

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:14 WIB
MNC Life dan Kacamatamoo Dukung Mooracle in Ramadan 2026 di Panti Sosial Tunanetra
MNC Life turut mendukung kegiatan sosial bertajuk Mooracle in Ramadan 2026 yang diselenggarakan Kacamatamoo di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya Batin. (foto :Okezone.com/MNC Life)
A
A
A

JAKARTA – MNC Life turut mendukung kegiatan sosial bertajuk Mooracle in Ramadan 2026 yang diselenggarakan Kacamatamoo di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya Batin, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan kepedulian serta mempererat kebersamaan dengan masyarakat, khususnya bagi para penyandang tunanetra.

Mooracle in Ramadan merupakan program sosial tahunan Kacamatamoo yang pada tahun ini menghadirkan konsep berbagi yang lebih personal melalui Wish Card atau kartu harapan. Kartu ini disebarkan di 17 toko Kacamatamoo di wilayah Jabodetabek, di mana para penerima manfaat menuliskan harapan sederhana mereka. Harapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hadiah oleh para pelanggan Kacamatamoo, sehingga tercipta pengalaman berbagi yang lebih bermakna dan penuh perhatian.

Puncak kegiatan program ini dilaksanakan pada 16 Maret 2026 di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya Batin dengan rangkaian acara yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, di antaranya penampilan band dan pertunjukan tarian dari anak-anak panti, penyerahan bantuan secara simbolis, penyerahan hadiah dari program Wish Card, kultum Ramadan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh anak-anak panti, serta ditutup dengan buka puasa bersama seluruh peserta kegiatan.

President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa partisipasi MNC Life dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan nilai kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Melalui dukungan pada kegiatan Mooracle in Ramadan 2026, MNC Life berharap dapat turut menghadirkan kebahagiaan dan harapan bagi saudara-saudara kita di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahaya Batin. Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat nilai empati, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206517//mnc_life-hDTb_large.jpg
MNC Life Raih Penghargaan Best Unit Link Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206378//mnc_insurance-1l8q_large.jpg
MNC Insurance Business Group Salurkan Bantuan Sosial untuk Lansia di Panti Werdha Budi Mulia 3 Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206091//mnc_peduli-3FHi_large.png
MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Berbagi Kebahagiaan Ramadhan Bersama Pertuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/622/3205354//mnc_life-cvek_large.jpg
Jelang Lebaran, MNC Life Berikan Voucher Belanja Gratis untuk Pembeli Asuransi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205242//mnc_life-jJlM_large.jpg
MNC Life Sabet Penghargaan Asuransi Berkinerja Unggul dalam 8th Top Digital Corporate Brand Award 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203287//kerjasama_mnc_life_dengan_bpd_papua-RAxT_large.jpg
MNC Life-BPD Papua Hadirkan Asuransi Jiwa Kredit untuk Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement